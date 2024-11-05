Now’s the time to plan your festive purchases 🎄

Many people are turning their attention to the upcoming Christmas season

There are less than 50 shopping days left until Christmas Day on December 25

To ensure timely delivery of gifts and cards, it's essential to be aware of Royal Mail's last posting dates for Christmas.

With Bonfire Night just about in the rear-view mirror, many people are beginning to turn their thoughts toward the upcoming holiday season.

Christmas, which as always, falls on December 25, is just around the corner, and raises an important question for shoppers: how many shopping days are left until Christmas 2024?

To determine this, we need to calculate the number of days from the current dates (which, at the time of writing, is November 5).

The entire month offers 30 shopping days from November 1 to November 30, giving shoppers a full month to prepare and purchase gifts, decorations and festive supplies. But with four of them having already elapsed, that means there are 26 left.

After November, we head into December, which provides more opportunities for gift buying. December has 25 days leading up to Christmas, but we must consider that the last shopping day for many people is often Christmas Eve - December 24.

Thus, the shopping days in December include 24 shopping days from December 1 to December 24.

So just how many shopping days are there before Christmas 2024? We’ve included a handy list of dates below - just find the current date, and it will tell you how many shopping days are left.

(Photo: Pexels) | Pexels

How many shopping days are left until Christmas 2024?

At the time of writing (November 5), there are a nice round 50 days left until Christmas 2024. But, of course, you may not be reading this on the date it was actually written, so how many days are left for you?

November

November 5 - 50

November 6 - 49

November 7 - 48

November 8 - 47

November 9 - 46

November 10 - 45

November 11 - 44

November 12 - 43

November 13 - 42

November 14 - 41

November 15 - 40

November 16 - 39

November 17 - 38

November 18 - 37

November 19 - 36

November 20 - 35

November 21 - 34

November 22 - 33

November 23 - 32

November 24 - 31

November 25 - 30

November 26 - 29

November 27 - 28

November 28 - 27

November 29 - 26

November 30 - 25

December

December 1 - 24

December 2 - 23

December 3 - 22

December 4 - 21

December 5 - 20

December 6 - 19

December 7 - 18

December 8 - 17

December 9 - 16

December 10 - 15

December 11 - 14

December 12 - 13

December 13 - 12

December 14 - 11

December 15 - 10

December 16 - 9

December 17 - 8

December 18 - 7

December 19 - 6

December 20 - 5

December 21 - 4

December 22 - 3

December 23 - 2

December 24 - 1

When is the last date for postage?

Royal Mail have revealed their recommended last dates for postage for Christmas 2024. These dates give senders a guideline for when to post cards and gifts within the UK to ensure delivery before Christmas Day on December 25.

Wednesday 18 December 2nd Class2nd Class Signed For Friday 20 December 1st Class1st Class Signed ForRoyal Mail Tracked 48 Saturday 21 December Royal Mail Tracked 24 Monday 23 December Special Delivery Guaranteed

